Персик - "ліки" проти багатьох хвороб

Плід персика на Сході прозвали покровителем відмінного настрою. Персик став символом довголіття, а квітки персикового дерева уособлювали жіночу чарівність, весну, миролюбність, лагідність, а також чистоту і невинність, пише udoktora.net.

Персик: засіб проти стресу і багатьох хвороб

Як і в абрикосах, персиках багато каротину, про це свідчить червоний, жовтий, помаранчевий колір шкірки і м`якоті плоду. А присутність вітаміну С дозволяє використовувати персики як засіб профілактики простудних хвороб.

Джерело магнію

Але головним достоїнством персика фахівці називають високий вміст магнію, цей компонент у сучасній медицині вважають ключовим жіночим мінералом. Цей макроелемент бере участь у виробленні більш трьохсот речовин, які прискорюють в жіночому організмі хімічні процеси. Магній разом з вітаміном D і кальцієм дозволяє зміцнити кістки, сповільнити вікове зменшення кісткової маси. Мінерал здатний нормалізувати обмін глюкози, завдяки цьому поліпшується настрій, вдається подолати швидку стомлюваність, яка нерідко з`являється в дні менструації. Магній наділений протиспастичних і судинорозширювальними властивостями: здатний зняти м`язовий спазм, поліпшити кровообіг в матці.

Засіб проти стресу

В ході сучасних досліджень доведено: магній являє собою чудовий засіб проти стресу. Цього мінералу по силам знижувати збудливість нервової системи, покращувати настрій, сон, загальне самопочуття. Так що, коли вам доводиться часто нервувати, страждати від дратівливості, безсоння, варто полюбити персики.

Корисний в будь-якому вигляді

Зі свіжих персиків готують компоти і киселі, використовують як начинки для низькокалорійних тортів і пирогів. Консервовані персики додають натуральний йогурт, фруктові та овочеві салати, морозиво, молочну кашу.

Персики вважають досить цінним продуктом для харчування людини. М`якоть цих плодів дуже соковита, ароматна, освіжаюча, поживна, вона з легкістю засвоюється організмом. Персики відносять до делікатесних фруктам, які рекомендують для дитячого харчування, особливо при зниженні апетиту і після перенесеної хвороби. Персики варто включити в меню людей, які схильні до закрепів і страждають від печії. Ці фрукти посилюють секреторну діяльність шлунка, допомагають йому переварити жирну їжу. Вживання персиків показано при подагрі, ревматизмі, хворобах нирок.

З листя і квітів персикового дерева в народній медицині готують відвар, який варто пити при шлунково-кишкових хворобах, ревматизмі. Свіжі квітки персика наділені сечогінними властивостями, а насіння використовують для приготування препарату з протиглистовою дією.

Кому персики протипоказані

При ожирінні і цукровому діабеті персики протипоказані. Варто врахувати також: плоди з ніжною шкірочкою здатні спровокувати у людини дуже сильну алергічну реакцію - зважаючи на вміст пилку.