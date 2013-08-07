Як пережити перепади температури повітря

Зміни температури, вологості та атмосферного тиску нерідко викликають у багатьох вкрай неприємні відчуття.

Причина цих відчуттів - індивідуальна, та залежить від стану систем організму.

Розберемо основні методи, що дозволяють у кожному конкретному випадку легше перенести зміну погоди.

- При мігрені, або мігренеподібних головних болях:

Необхідно повністю виключити з раціону червоне вино і натуральну каву, тому що у поєднанні з підвищенням температури ці продукти часто провокують напад. Обов`язково в цей період спати на годину - два довше, уникати стресових ситуацій.

Відмінно допомагає масаж м`язів голови і шиї, якщо його проводить фахівець.

- При появі задишки, почутті нестачі повітря, загальної слабкості:

Визначтеся з поточними цифрами артеріального тиску, проконсультуйтеся у лікаря для правильного відновлення нормальних цифр тиску.

Пийте каву, міцний чай, взагалі більше рідини.

Бажано приймати кілька разів на день контрастний душ (за відсутності протипоказань)

- При загостренні астми, алергічних реакціях:

Обмежте вживання цитрусових, томатів, кави, шоколаду.

Підберіть з лікарем антигістамінний препарат, який допоможе найбільш безболісно пережити перші дні адаптації до нових погодних умов.

Непоганий ефект дають комбіновані краплі для носа, що містять зволожуючий, судинозвужувальний і антигістамінний компоненти.

- При появі симптомів захворювань опорно-рухового апарату (остеохондроз, радикуліт, хвороби суглобів).

Нерідко при різкому похолоданні, на протягах особливо в поєднанні з підвищеною вологістю бувають серії спазмів м`язів спини. Природно, що при порушеннях у структурі хребта, грижах і т.п. відбувається утиск корінців спинномозкових нервів.

Зазвичай в цій ситуації лікар призначає кошти, розслаблюючі мускулатуру і неспецифічні протизапальні препарати.

- При ревматоїдному артриті добре допомагають зігріваючі мазі та компреси.

У боротьбі з метеозалежністю вам допоможе:

- Помірна фізична активність, тобто біг підтюпцем, спортивний крок, плавання.

Зверніть увагу, що характер фізичної активності повинен враховувати саме ваш стан. Наприклад, вкрай некорисно займатися йогою при хворобах суглобів або штангою при грижах міжхребцевих дисків

- Повноцінне, збалансоване харчування, з урахуванням факторів, що провокують мігрень або алергічні реакції. Однаково шкідливо переїдати і недоїдати.

- Достатній за часом сон. Необхідно також правильно підібрати поверхню, на якій ви спите. Іноді правильний вибір ортопедичного матраца вирішує проблему метеозалежності.

- Відмова від шкідливих звичок, таких як куріння і кепський настрій.

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