Збільшено компенсації інвалідам на бензин і ремонт машин

Уряд збільшив розмір грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики з посиланням на міністра Наталію Королевську, відповідну постанову Кабмін затвердив сьогодні.

«Постанова передбачає збільшення розмірів грошових компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування у середньому на 50% на місяць для однієї особи», - сказала Королевська.

При цьому міністр нагадала, що розміри таких компенсацій не змінювалися понад 10 років. «За цей час ціни на бензин та технічне обслуговування автомобіля зросли більш ніж у 3 рази», - зауважила вона.

«Це підвищення стосується близько 82 тис. інвалідів. На ці потреби у бюджеті 2014 року буде передбачено 6,2 млн грн», - підкреслила Королевська.

Зокрема, як уточнили в прес-службі, підвищення стосується близько 82 тис. інвалідів, з яких 34 тис. 241 інвалід отримує компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів (з них мають у користуванні автомобіль 32 тис. 716 осіб, а мотоколяску – 1 тис. 525 осіб) та 47 тис. 581 інвалід отримує компенсацію на транспортне обслуговування, оскільки вони мають право на забезпечення автомобілем, але не отримали його.