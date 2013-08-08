Президент привітав працівників ветеринарної медицини

Київ. 8 серпня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав працівників ветеринарної медицини з професійним святом.

Текст привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

“Завдяки вашій наполегливій та самовідданій праці на належному рівні забезпечується державний ветеринарний контроль, гарантія безпеки продуктів харчування та стабільна епізоотична ситуація на території країни”, - йдеться у тексті привітання.

Президент також висловив впевненість, що працівники ветеринарної медицини й надалі свої зусилля будуть спрямовувати на впровадження передового досвіду у цій сфері, що стане надійною запорукою підвищення конкурентоспроможності України та зміцнюватиме її авторитет як виробника якісної сільськогосподарської продукції.