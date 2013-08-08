Як допомогти собі при гастриті

Гастрит це запалення слизової оболонки, що виникає від неправильних відносин людини і шлунка.

Проявляється захворювання ниючим або пекучим болем у верхній частині живота, яка залежить від прийому їжі.

Основні причини гастриту:

- Відсутність режиму харчування.

Тут необхідно зрозуміти, що з точки зору шлунка режим - це періодичний прийом достатньої кількості їжі у світовий період.

Кількість вироблюваного шлункового соку, а також скоротлива здатність шлунка розраховуються організмом на середній обсяг і до певного часу.

Якщо це відбувається не так - їжа застоюється, подразнюючи слизову, або утворюється надлишок шлункового соку.

Шкідливо їсти на ніч, їсти багато чи мало, їсти через випадкові проміжки часу.

-Постійне вживання гарячої їжі і напоїв

Слизова шлунка, як і будь-яка інша тканина, може подразнюватись через високу температуру, тобто з`являється запалення. Якщо це відбувається постійно - формується гастрит.

-Їжа «на ходу», або «всухом`ятку»

Груба, погано пережована їжа дряпає слизову, ранить її.

- Вживання міцних спиртних напоїв

Міцними вважаються напої, що містять 28% етилового спирту і вище.

Хімічний опік слизової від прийому алкоголю буває, якщо:

- Шлунок порожній

- Вміст спирту в напої вище 40%

- Постійний прийом певних лікарських засобів

Як правило, це протизапальні препарати або знеболюючі.

Якщо у вас на тлі прийому будь-якого лікарського препарату виникають будь-які ознаки гастриту - обов`язково проконсультуйтеся у лікаря, який вам його призначив.

- Поганий настрій

Виділення шлункового соку безпосередньо залежить від імпульсів, що поступають у нервові закінчення слизової оболонки шлунка.

У стані стресу шлунковий сік може виділятися незалежно від прийому їжі, що і призводить до гастриту.

Лікування гастриту:

Починається з консультації лікаря, тому що залежно від форми гастриту препарати і заходи абсолютно різні

Спільним у лікуванні будь-якої форми гастриту буде:

- Дієта, яка зменшує можливість розвитку запального процесу. Виключається все, що може дратувати слизову: гаряче, гостре, кисле, смажене, здобне, бульйони м`ясні та рибні.

- Нормалізація кислотності шлунка, яка при гастриті буває як вище, так і нижче норми. Тут важливо дотримуватися саме тієї дієти, яку вам призначив лікар. При зниженій кислотності використовуються речовини, які замінять власний шлунковий сік.

- Прийом препаратів призначених лікарем - відновлювальна терапія, яка допомагає прискорити регенерацію слизової шлунку.

- Призначення антибіотиків, у разі виявлення бактерії Helicobacter pilori, яка часто бере активну участь у розвитку гастриту.

- Обов`язково призначаються вітаміни.

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