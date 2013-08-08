Як допомогти собі при гастриті
Пекучий біль у верхній частині живота
Гастрит це запалення слизової оболонки, що виникає від неправильних відносин людини і шлунка.
Проявляється захворювання ниючим або пекучим болем у верхній частині живота, яка залежить від прийому їжі.
Основні причини гастриту:
- Відсутність режиму харчування.
Тут необхідно зрозуміти, що з точки зору шлунка режим - це періодичний прийом достатньої кількості їжі у світовий період.
Кількість вироблюваного шлункового соку, а також скоротлива здатність шлунка розраховуються організмом на середній обсяг і до певного часу.
Якщо це відбувається не так - їжа застоюється, подразнюючи слизову, або утворюється надлишок шлункового соку.
Шкідливо їсти на ніч, їсти багато чи мало, їсти через випадкові проміжки часу.
-Постійне вживання гарячої їжі і напоїв
Слизова шлунка, як і будь-яка інша тканина, може подразнюватись через високу температуру, тобто з`являється запалення. Якщо це відбувається постійно - формується гастрит.
-Їжа «на ходу», або «всухом`ятку»
Груба, погано пережована їжа дряпає слизову, ранить її.
- Вживання міцних спиртних напоїв
Міцними вважаються напої, що містять 28% етилового спирту і вище.
Хімічний опік слизової від прийому алкоголю буває, якщо:
- Шлунок порожній
- Вміст спирту в напої вище 40%
- Постійний прийом певних лікарських засобів
Як правило, це протизапальні препарати або знеболюючі.
Якщо у вас на тлі прийому будь-якого лікарського препарату виникають будь-які ознаки гастриту - обов`язково проконсультуйтеся у лікаря, який вам його призначив.
- Поганий настрій
Виділення шлункового соку безпосередньо залежить від імпульсів, що поступають у нервові закінчення слизової оболонки шлунка.
У стані стресу шлунковий сік може виділятися незалежно від прийому їжі, що і призводить до гастриту.
Лікування гастриту:
Починається з консультації лікаря, тому що залежно від форми гастриту препарати і заходи абсолютно різні
Спільним у лікуванні будь-якої форми гастриту буде:
- Дієта, яка зменшує можливість розвитку запального процесу. Виключається все, що може дратувати слизову: гаряче, гостре, кисле, смажене, здобне, бульйони м`ясні та рибні.
- Нормалізація кислотності шлунка, яка при гастриті буває як вище, так і нижче норми. Тут важливо дотримуватися саме тієї дієти, яку вам призначив лікар. При зниженій кислотності використовуються речовини, які замінять власний шлунковий сік.
- Прийом препаратів призначених лікарем - відновлювальна терапія, яка допомагає прискорити регенерацію слизової шлунку.
- Призначення антибіотиків, у разі виявлення бактерії Helicobacter pilori, яка часто бере активну участь у розвитку гастриту.
- Обов`язково призначаються вітаміни.