Чи спростять механізм забезпечення інвалідів автомобілями

Народний депутат Юрій Дерев’янко (позафракційний) вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення інвалідів автомобілями).

Текст відповідного законопроекту розміщено на сайті ВР.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, якими передбачатиметься спрощений механізм позачергового безоплатного забезпечення інваліда війни та прирівняних до них осіб, а також осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, автомобілем (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем) на термін експлуатації до 10 років (з наступною заміною на новий).

Проектом закону пропонується встановити, що підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є заява інваліда або осіб, які є його опікунами, документи, що підтверджують інвалідність, та висновок обласної, центральної міської у містах Києві та Севастополі, республіканської у Криму медико-соціальної експертної комісії про наявність в інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем та наявність або відсутність протипоказань до керування ним незалежно від умов забезпечення автомобілем.

При цьому встановлення інших вимог для забезпечення інваліда автомобілем забороняється.

Проектом також пропонується, що Кабінет міністрів визначатиме лише порядок обліку інвалідів, які потребують забезпечення автомобілями, та порядок передачі автомобіля інваліду, а не як сьогодні, коли законом Кабміну делеговано повноваження визначення порядку забезпечення інвалідів автомобілями.