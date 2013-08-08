Натуральні маски для обличчя у спеку кращі за креми

Влітку відкриті ділянки шкіри швидко зневоднюють, втрачають еластичність. Користуватися ж інтенсивними живильними кремами не вітається, бо посилене потовиділення, - розповідає дерматокосметолог Надія Червінська. Креми на жировій основі можуть викликати закупорку сальних залозок і запалення. А запалення на спеці проходять дуже довго, пише kp.ru.

Тому зараз, поки сезон, є сенс спробувати перейти на натуральні маски, які нескладно приготувати своїми руками. Єдине обмеження - можлива алергія. Так що перш ніж наносити потрібну маску на обличчя, варто помазати їй тильну сторону долоні. Якщо реакція є, хвилин через п`ять ділянку шкіри почервоніє чи буде свербіти.

Возитися з кожної з цих процедур доведеться не довше півгодини.

1. Огірково-олійна маска: знімає набряки, розгладжує шкіру.

Половинку огірка середнього натріть на дрібній тертці, змішайте зі столовою ложкою кип`яченої води і двома ложками оливкової олії. Потримайте маску на обличчі 10-12 хвилин, потім вмивайтеся теплою водою і змастіть обличчя живильним кремом.

2. Кропова: освіжає, живить вітамінами.

Столову ложку свіжого кропу дрібно наріжте, змішайте з однією чайною ложечкою кукурудзяної олії, додайте один яєчний жовток. Тримайте 25 хвилин, потім змийте теплою кип`яченою водою.

3. Яблучно-морквяна: надає рівний здоровий колір.

Свіжу моркву натріть на дрібній тертці, змішайте зі столовою ложкою заварених окропом вівсяних пластівців (щоб маска не вийшла занадто рідкою), додайте яєчний білок і столову ложку свіжовичавленого яблучного соку. Нанесіть на обличчя на 20 хвилин, після чого вмийтеся спочатку теплою, потім холодною водою.

4.. Грушева: звужує пори, розгладжує зморшки.

2 столові ложки протертої свіжої груші змішайте зі збитим білком і чайною ложкою протертого свіжого картоплі. Нанесіть на 10-15 хвилин. Вмийтеся теплою водою.

5. Медово – молочна: пом`якшує, бореться з лущенням.

Змішайте до отримання густої кашки чайну ложку рідкого меду, столову ложку молока і столову ложку білої глини (вона у сухому вигляді продається в аптеках). Нанесіть на обличчя, шию і область декольте. Тримайте близько півгодини, потім змийте теплою водою, після чого протріть шкіру скибочкою лимона.