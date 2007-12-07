В Україні цього року від сурогатних матерів народилося 32 дитини, в тому числі 25 дітей – в українських та 5 в іноземних сім’ях.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив віце-президент Української асоціації репродуктивної медицини Валерій ЗУКІН.

В.ЗУКІН вважає, що в Україні гострою нагальністю є прийняття так званого “репродуктивного законодавства”, яке б мало унормувати питання щодо вибору статі майбутньої дитини, права власності на кріоконсервовані ембріони та їхню подальшу долю у разі смерті.

Він нагадав, що діяльність вітчизняних репродуктивних клінік контролюють Міністерство охорони здоров’я України та Українська асоціація репродуктивної медицини.

В.ЗУКІН повідомив, що за рішенням Української асоціації репродуктивної медицини було відмовлено у можливості мати дитину гомосексуальним парам. “Було кілька випадків, коли до нас зверталися гомосексуальні пари - як із України, так і з інших країн. Їм було відмовлено, бо гомосексуалізм не є медичним показанням до сурогатного материнства,” – пояснив він.

У свою чергу президент Української асоціації репродуктивної медицини Олександр ЮЗЬКО зауважив, що сьогодні в Україні близько 20 клінік займаються проблемами репродуктивної медицини. “Репродукція є досить зрілою - першій дитині, яка народилася внаслідок штучного запліднення, вже виповнилося 16 років. Розвиток цієї медичної галузі безупинно зростає. Але є багато проблем, зокрема, й стосовно сурогатного материнства, яке законодавчо не врегульовано. Асоціацією репродуктивної медицини підготовлено проект закону. Його слід прийняти якнайшвидше”, - заявив О.ЮЗЬКО.