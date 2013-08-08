Що робити при алергії на абрикоси

Алергія на абрикоси - це різновид харчової алергії, типовий для нашої місцевості.

Алергія на абрикоси виникає при вживанні в їжу самих абрикос, абрикосового варення, витяжок, настоянок, кремів, шампунів, у складі яких є натуральний абрикос.

Як правило, алергія на абрикоси поєднується з алергією на квітковий пилок, іншими формами алергічних реакцій - астмою, алергічним бронхітом.

Сімейний лікар Мартинова Олена Борисівна радить вчасно виявляти алерген: «Тяжкість алергічних реакцій індивідуальна, від легкого нездужання до набряку Квінке. Харчова алергія це контакт з більшою кількістю алергену, ніж респіраторна, тому вона може бути значно важче для організму.

Алергічні прояви наростають з кожним наступним епізодом взаємодії з алергеном, тобто речовиною, яка викликає алергію.

Щоб не допустити важких алергічних станів, потрібно вчасно виявити джерело патологічної реакції, тобто алерген»

Як розпізнати симптоми алергії на абрикоси:

У першу чергу, необхідно зрозуміти, що у вас почалася саме алергічна реакція.

Ознаки алергії - нежить, сльозотеча, свербіж і висипання на шкірі, можливий набряк язика, напади задухи, нудота, головний біль, метеоризм, пронос.

Крім того, потрібно зв`язати ці симптоми з конкретною причиною.

Для того, щоб визначитися, що саме викликало алергію необхідно здати шкірні проби. Направлення на шкірні проби випише сімейний лікар, терапевт, алерголог.

Як боротися з харчовою алергією:

Отримавши на руки результати проб, в яких зазначено, що алергія у вас саме на абрикоси, необхідно зробити наступне:

- Виключити з меню всі продукти, що містять будь-яку згадку абрикоса

- Провести інспекцію всієї косметики, парфумерії, миючих засобів з тією ж метою

У разі важких алергічних проявів вкрай важливо повністю дотримуватися всіх розпоряджень лікаря:

Гіпоалергенна дієта, що виключає фактори, провокуючі алергічні реакції.

Симптоматична терапія, спрямована на полегшення протікання симптомів алергії: як правило, призначаються протиалергійні препарати, назальні деконкістанти, препарати проти проносу, лакто та біфідобактерії.

При дотримань цих рекомендацій ви захистите себе від всіх неприємних проявів алергічних реакцій.

Крім того, через два-три роки винятку абрикоса з раціону, у більшої частини людей, що страждали на цю недугу, харчова алергія на абрикос проходить взагалі.

Перевірити цей факт можна за допомогою тих же шкірних проб.

Якщо результат негативний, то абрикос можна знову вживати в їжу.

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