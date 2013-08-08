Завтра в Україні - суха і спекотна погода
14:00, 08 серпня 2013Країна
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На Київщині - до +34
Завтра, 9 серпня, в Україні утримається суха спекотна погода зі слабким вітром.
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, очікується погода з температурою вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, в західних та Одеській областях місцями 35-38°.
На Київщині буде температура вночі 16-21°, вдень 30-34°, у м. Києві - вночі близько 20°, вдень 32-34°.
8 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-26° (в районі Євпаторії 20°); в Дніпрі біля Києва 22°.
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