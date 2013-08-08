Завтра в Україні - суха і спекотна погода

Завтра, 9 серпня, в Україні утримається суха спекотна погода зі слабким вітром.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, очікується погода з температурою вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, в західних та Одеській областях місцями 35-38°.

На Київщині буде температура вночі 16-21°, вдень 30-34°, у м. Києві - вночі близько 20°, вдень 32-34°.

8 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-26° (в районі Євпаторії 20°); в Дніпрі біля Києва 22°.