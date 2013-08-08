Стан постраждалих на заводі «Стирол» стабільний

Стан всіх 16-ти постраждалих внаслідок аварії на заводі концерну «Стирол» стабільний.

Про це головний лікар Донецької обласної лікарні професійних захворювань Євгеній Гладчук заявив сьогодні на зустрічі з міністром екології та природних ресурсів Олегом Проскуряковим, який відвідав медзаклад, повідомили УНІАН у міністерстві.

Гладчук запевнив, що медична допомога надається всім у повному обсязі, належна увага приділяється кожному із пацієнтів. Стан всіх хворих стабільний, легкої та середньої тяжкості, та не викликає побоювань.

Міністр особисто поспілкувався з потерпілими та побажав їм найшвидшого одужання та швидше повертатися до своїх сімей.

Крім того, Проскуряков наголосив, що уряд докладе всіх зусиль, щоб обіцянки керівництва підприємства «Стирол» та Міністерства соціальної політики були виконані.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час планового капітального ремонту на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» сталася аварія на аміакопроводі. Через розгерметизацію трубопроводу стався викид рідкого аміаку. П`ятеро робітників цеху загинули, 24 - були госпіталізовані з опіками і отруєнням, ще один працівник перебуває на амбулаторному лікуванні. На місці працює спеціально створена комісія.

Сьогодні, 8 серпня, у реанімації помер ще один з потерпілих на «Стиролі». Таким чином, кількість жертв аварії зросло до 6 осіб.

Концерн «Стирол» має намір виплатити по 1 млн грн сім`ям співробітників, які загинули внаслідок викиду аміаку.