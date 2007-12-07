Грип вдвічі збільшує ризик інфаркту і інсульту

Британські учені з`ясували, чому інфаркти і інсульти частіше виникають взимку. За їх даними, грип і серйозні інфекції дихальних шляхів значно підвищують ризик розвитку серцево-судинних приступів, повідомляє European Heart Journal.

Керівник дослідження Том Мід (Tom Meade) і його колеги з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини вивчили базу даних (IMS Disease Analyzer Mediplus database), в якій містилася інформація про два мільйони пацієнтів.

Учені виявили, що в перший тиждень захворювання на грип, бронхіт або пневмонію ризик розвитку інфарктів і інсультів подвоюється. З часом цей показник зменшується і протягом місяця набуває початкового значення. Абсолютний ризик серцево-судинних ускладнень для пацієнта з грипом виявився відносно невеликим – менше 2%. Проте при розгляді популяції в цілому показники виявилися достатньо значущими, повідомив Мід.

Причина взаємозв`язку незрозуміла. На думку дослідників, інфекція дихальних шляхів може впливати на згортання крові, підвищуючи ризик утворення тромбів.

Нові дані є додатковим свідченням на користь щорічних щеплень від грипу людям, що страждають на серцево-судинні захворювання, резюмував Мід.

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