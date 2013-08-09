Роботодавцям, що порушують права вагітних, загрожує арешт

Включення декретної відпустки до страхового стажу жінок не призвело до збільшення фактів порушення трудового законодавства стосовно вагітних та молодих матерів.

Про це заявила заступник директора Департаменту контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість Державної інспекції України з питань праці Олена Коновалова, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

Коновалова зазначила, що “незважаючи на той ажіотаж, який розгорнувся довкола цієї законодавчої норми, не спостерігається збільшення фактів порушення трудового законодавства по відношенню до вагітних жінок та молодих матерів».

Вона поінформувала, що цьогоріч кількість таких звернень не відрізняється від показників попередніх років. «Минулого року під час планових та позапланових перевірок наші інспектори зафіксували по всій Україні 54 випадки порушення статті 184 Кодексу законів про працю. Нею передбачена пряма заборона звільняти вагітних жінок та жінок з маленькими дітьми, а також зменшувати їм зарплатню. Цього року кількість виявлених випадків трохи більше 20», - сказала вона. При цьому зазначила, що у разі порушення трудових прав працівників необхідно звертатись до територіальних інспекцій, які є в кожному регіоні

В той же час Коновалова підкреслила, що відповідно до законодавства України, “два роки виправних робіт або арешт на півроку загрожують роботодавцям, які порушують трудові права вагітних жінок або молодих матерів”. «Роботодавцям, які порушують трудові права вагітних жінок, загрожує штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів або арешт на півроку. Крім того, за рішенням суду їм може бути винесене покарання у вигляді виправних робіт строком до двох років. Однак цих покарань вони можуть уникнути, якщо виправлять порушення» - додала вона. При цьому зазначила, що до таких порушень відносяться зменшення заробітної плати, звільнення або відмова у прийнятті на роботу через вагітність чи наявність маленької дитини. Коновалова повідомила, що як тільки до Держпраці надходить інформація про порушення трудових прав працівників, на підприємство направляється позапланова перевірка. Якщо інспектор виявить таке порушення, то усі зібрані матеріали передаються до правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН. 1 липня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії». Міністр соціальної політики Наталія Королевська зазначила, що «за змінами до пенсійного законодавства до страхового стажу жінкам зараховуватиметься відпустка по вагітності та пологам. Якщо взяти до уваги, що майже кожна жінка в Україні народжує одну, дві та більше дітей, додатковий нарахований страховий стаж подекуди може становити рік та більше», - сказала вона.

Як відомо, ряд експертів зазначили, що такі норми законодавства в той же час можуть призводити до того, що роботодавці не захочуть брати на роботу вагітних та молодих матерів.