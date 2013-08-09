Українців просять утриматися від поїздок до Ємену
10:11, 09 серпня 2013Країна
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Загострилася ситуація щодо безпеки
Міністерство закордонних справ України у зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Єменській Республіці рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Ємену до стабілізації ситуації в цій країні.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
Також у МЗС рекомендують громадянам України, які вже перебувають на території Ємену, уникати подорожей країною, а також проявляти підвищену пильність і обережність.
У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія за номером телефону: +966 11 450 85 36.
У МЗС нагадують про функціонування в МЗС цілодобової «гарячої лінії»: +38 044 238 16 57.
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