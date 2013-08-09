Українців просять утриматися від поїздок до Ємену

Міністерство закордонних справ України у зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Єменській Республіці рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Ємену до стабілізації ситуації в цій країні.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Також у МЗС рекомендують громадянам України, які вже перебувають на території Ємену, уникати подорожей країною, а також проявляти підвищену пильність і обережність.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія за номером телефону: +966 11 450 85 36.

У МЗС нагадують про функціонування в МЗС цілодобової «гарячої лінії»: +38 044 238 16 57.