Правильний догляд за шкірою на морі

Не втрачайте можливості стати на морському курорті не тільки свіжішою, але і красивішою. Досить врахувати три нюанси курортного догляду за шкірою.

У відпочинку на морі є свої плюси і мінуси.

Плюс. У морській воді міститься величезна кількість корисних мінералів і мікроелементів, які тонізують, загоюють і омолоджують всю поверхню тіла. Особливо разючі зміни можуть відбутися з проблемною шкірою - запалення, почервоніння та інші неприємні моменти вже через 2-3 тижні перестануть про себе нагадувати. За умови, що ви будете плескатися в морі щодня.

Мінус. Вже через кілька днів ви починаєте помічати, що колір засмаги якийсь збляклий. І це при тому, що ви проводите на пляжі кожен день по кілька годин. Та й волосся ніби втратили природний блиск ... Все тому, що морська сіль має властивість проникати в шкіру і лусочки волосся та висихати там, поступово руйнуючи накопичені запаси вологи.

Отже, щоб захистити шкіру, обов`язково внесіть у ваш курортну програму:

1. Додаткові водні процедури. Незважаючи на всю корисність морської води і солі зокрема, вона не повинна залишатися на тілі довше 1-2 годин. А в ідеалі потрібно приймати душ з прісною водою після кожного купання в морі. Та й влаштовувати запливи бажано не довше 40 хвилин в день, інакше сіль почне просто дратувати шкіру.

Якщо ви приймаєте душ по кілька разів на день, можна не використовувати ніяких миючих засобів, досить просто добре обполоснути шкіру і волосся. Зволожуючий крем протягом дня наносити теж небажано - в тандемі з сонцезахисним засобом він може викликати роздратування. Краще її час від часу зрошувати шкіру охолоджуючим спреєм.

2. Регулярне очищення. На курорті косметичні процедури краще робити ввечері - так ви дасте шкірі і волоссю можливість відновитися за ніч. Щоб добре зволожити, для початку потрібно їх як слід очистити. Цілком доречним буде звичний засіб, наприклад гель для вмивання. А от пілінг шкіра потребує набагато частіше, ніж в "позакурортний" період. Тому влаштовуйте собі чистку м`яким скрабом раз на 2-4 дні.

3. Відновлення. Чиста шкіра буде жадібно вбирати в себе зволожуючі засоби. Причому саме зволожуючі, а не поживні. Останні, незважаючи на свій багатий "цілющий" склад, не в силах усунути проблеми збезводненої шкіри. Вона буде як і раніше лущитися навіть після щоденного живильного "меню".

Зате як не можна краще підійдуть засоби, спеціально призначені для використання після засмаги або з позначкою "екстра-зволоження". Вони містять більше компонентів, спеціально адаптованих до дуже сухою і обезвоженної шкірі.

Влітку у вас має увійти у звичку обов`язково балувати волосся бальзамом або маскою після кожного миття. Вони закривають лусочки волоса, роблять його більш захищеним, гладким, блискучим. Такий догляд кілька ускладнює волосся, але оскільки влітку зазвичай доводиться мити голову частіше, це не позначиться на вашому зовнішньому вигляді.

І не забувайте доглядати за шкірою стоп за допомогою спеціального скрабу і пом`якшуючого крему.

zhinka.info