Держспоживінспекція України забракувала 40% продовольчих товарів

Усього за 1 півріччя працівниками Держспоживінспекції було перевірено майже 1255 тонн продовольчих товарів, у т.ч. хлібобулочних, макаронних та кондитерських виробів, цукру, рибо- та молокотоварів, масложирової та плодоовочевої продукції, чаю та кави, продуктів дитячого харчування, яєць курячих, зокрема м`ясотоварів 146 тонн.

Як повідомляє прес-служба Державної інспекції з питань захисту прав споживачів, забраковано та знято з реалізації 40 % від перевіреної кількості, у тому числі через: відсутність супровідних документів щодо якості та безпеки – 51 %; відсутність інформації про товар – 43 %; невідповідність вимогам нормативних документів – 27 %; вичерпаний термін придатності – 2 %.

«У ситуації, що склалася на споживчому ринку України, я звертаюся до споживачів: не будьте байдужими до свого здоров’я та здоров’я ваших близьких», – наголошує Голова Держспоживінспекції Сергій Орєхов. І зазначає, що якщо споживачі помітили продукцію, термін придатності якої минув, а також зафіксували факт порушення правил торгівлі суб’єктами господарювання, та не звернулися до Держспоживінспекції України або її територіальних органів, то вони допомагають недобросовісних підприємцям продовжувати наносити моральну, а іноді і фізичну шкоду, на чому вони і заробляють свій прибуток. «Споживча самосвідомість, у таких випадках, повинна бути на першому місці», – зазначає Голова Держспоживінспекції С.Орєхов.