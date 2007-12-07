У Києві збільшилося фінансування на медицину

За дорученнями Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо посилення фінансування сфери охорони здоров`я та покращення якості медичного обслуговування киян, за 10 місяців поточного року збільшено видатки на цю галузь на 261 мільйон 157,9 тисяч гривень або на 19,2% від суми, передбаченої в бюджеті на 2007 рік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посилання на слова першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

Він розповів, що збільшення видатків відбулося за такими напрямками: на підвищення розміру мінімальної заробітної плати медикам та впровадження II етапу Єдиної тарифної сітки (виділено 107 мільйонів 708,2 тисячі гривень); виплату муніципальної надбавки медпрацівникам за складність та напруженість в роботі (128 мільйонів 159 тисяч гривень); на закупівлю медичних препаратів для комплексної медико-соціальної реабілітації дітей, хворих на ДЦП (2 мільйони гривень); на підтримку лікувальних установ та укріплення їх матеріально-технічного стану тощо.

Так, уточнений бюджет по галузі охорони здоров`я станом на 1 листопада становить 1 мільярд 736 мільйонів 940,1 тисячі гривень. Відповідно до вимог чинного законодавства, протягом 10 місяців нинішнього року у першочерговому порядку проводилось фінансування заробітної плати медпрацівникам, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата енергоносіїв.

«65 тисяч працівників галузі у повному обсязі забезпечені фондом заробітної плати з урахуванням поетапного підвищення розміру зарплати. На ці цілі спрямовано 601 мільйон 232,8 тисячі гривень. Витрати на медикаменти профінансовані у сумі 148 мільйонів 698,5 тисяч гривень, на придбання продуктів харчування виділено 50 мільйонів 333,6 тисячі гривень, на укріплення матеріально-технічного стану медичних установ міста - 118 мільйонів 150,8 тисячі гривень», – зазначив перший заступник голови КМДА.