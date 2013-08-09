Як підвищити гемоглобін

Гемоглобін - це складний залізовмісний білок, який міститься в крові, а точніше - в еритроцитах, і сприяє переносу кисню з легенів у всі клітини нашого організму.

Норма вмісту гемоглобіну у жінок складає 120-150 г/л, а у дітей норма залежить від віку і в різні періоди життя може значно коливатися.

Так, наприклад, у новонароджених протягом перших трьох днів життя гемоглобін досягає максимального рівня і становить 145-225 г/л, до 3-6 місяцях може знизитися до мінімуму - 95-135 г/л, а потім з 1 до 18 років відбувається поступове збільшення нормального рівня гемоглобіну в крові.

Низький вміст гемоглобіну - доволі знайома проблема для багатьох жінок. Вона може виникнути з причини вагітності, грудного вигодовування, сильних менструацій, весняного авітамінозу тощо.

У результаті жінка страждає від анемії. Запаморочення, непритомні стани, слабкість і дзвін у вухах - перші ознаки низького гемоглобіну, адже організм, і в першу чергу - головний мозок, відчуває нестачу кисню.

З цієї ситуації є, як мінімум два шляхи. По-перше, можна підвищити гемоглобін препаратами заліза, тобто ліками. Але якщо ви не бажаєте ковтати таблетки, то можна скористатися більш корисним способом - вживати необхідні продукти.

А для цього слід знати, які продукти підвищують гемоглобін.

Які продукти підвищують гемоглобін - рослинного походження

•Крупи і каші з них: гречка, жито, квасоля, сочевиця, горох, толокно, а також волоські горіхи;

•Овочі та зелень: помідори, буряк, гарбуз, морква, молода картопля, цибуля, гірчиця, кропива, крес-салат, листя кульбаби, шпинат, зелень петрушки;

•Фрукти: яблука, гранати, сливи (чорнослив), абрикоси (курага), банани, груші, персики, хурма, айва, ківі, сухофрукти;

•Ягоди: чорна смородина, журавлина, чорниця, полуниця, суниця, малина, чорний виноград, горобина, шипшина, кавун;

•Соки: гранатовий, яблучний, буряковий, морквяний, томатний.

Які продукти підвищують гемоглобін - тваринного походження

•М`ясні продукти: яловичина, телятина, яловича печінка, нирки, серце, язик, птиця, біле куряче м`ясо;

•Морепродукти: різні морепродукти, риба, чорна і червона ікра;

•Інші продукти: яєчний жовток, перепелині яйця, молоко, вершки, вершкове масло.

Які продукти підвищують гемоглобін - інші продукти

•якісне червоне вино

•чорний шоколад

•зелений чай

Майте на увазі, що людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, складніше поповнити брак заліза, оскільки воно може взагалі не всмоктуватися в кров. Тому перш ніж підвищувати гемоглобін самостійно, обов`язково проконсультуйтеся з лікарем - терапевтом або гематологом.

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