ВООЗ створить список безпечних для дітей ліків

Ця програма, розглянута в Лондоні, де було оголошено про кампанію з виробництва ліків у дитячих формах, охоплює цілий ряд ліків, включаючи антибіотики, ліки від астми і болезаспокійливі препарати, які мають краще відповідати потребам дітей.

Вона закликає до подальших досліджень і розробок комбінованих препаратів від ВІЛ/СНІДу, ТБ і малярії, а також належних дитячих терапевтичних засобів від деяких забутих тропічних хвороб.

"Розрив між наявністю відповідних для дітей ліків і потребами в них торкається як багатих, так і бідних країн, - заявила д-р Маргарет Чен, Генеральний директор ВООЗ. - Тоді як ми боремося за справедливий доступ до наукових досягнень у сфері охорони здоров`я, одним із наших головних пріоритетів мають бути діти".

ВООЗ вже почала працювати над стимулюванням підвищеної уваги до наукових досліджень у сфері дитячих ліків. Організація створює портал в інтернеті для клінічних випробувань, що проводяться на дітях, і на початку наступного року відкриє веб-сайт, який розмістить цю інформацію.

Сьогодні ВООЗ також випускає перший міжнародний Перелік основних лікарських засобів для дітей. Перелік нараховує 206 лікарських засобів, які вважаються безпечними для дітей і призначаються для лікування пріоритетних станів. "Але багато ще належить зробити. Є пріоритетні лікарські засоби, не адаптовані для дітей або не доступні тоді, коли в них є необхідність" - заявив д-р Ханс Хогерзейл, директор Департаменту ВООЗ з політики і стандартів у сфері лікарських засобів.

У промислово розвинених суспільствах більш ніж 50% всіх дітей виписуються лікарські засоби у формах, що призначаються для дорослих людей і не передбачають їх застосування для дітей. У країнах, що розвиваються, ця проблема посилюється обмеженим доступом до лікарських засобів.

Щорічно близько десяти мільйонів дітей не доживає до свого п`ятого дня народження. Приблизно шість мільйонів із цих дітей помирає від лікування, і їх можна було б врятувати при забезпеченні доступу до безпечних, ефективних і доступних за вартістю лікарських засобів.

Тільки пневмонія щорічно призводить приблизно до двох мільйонів випадків смерті дітей у віці до п`яти років, а від ВІЛ вмирає 330 000 дітей у віці до 15 років. "Ці хвороби можна лікувати, але багато дітей позбавлені такої можливості, тому що або немає відповідних для їх віку лікарських засобів, або такі ліки недоступні чи дуже дорогі - вони можуть бути в три рази дорожчі за ліки, що призначаються для дорослих людей", - заявив д-р Ховард Закер, помічник Генерального директора ВООЗ.

ВООЗ також працюватиме з урядами над внесенням змін до їх правових і регулятивних вимог до ліків для дітей.

ХайВей