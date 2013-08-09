Тварини - пухнасті "ліки"

Все більш популярною в Україні стає терапія тваринами. Про те, що ж таке терапія тваринами і чи дійсно вона корисна, розповів Борис Михайлов, завідувач кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор.

У чому полягає лікування за допомогою коней, собак? Яка його користь для організму?

Справа в тому, що не зовсім правильно розглядати "спілкування з тваринами" як класичну терапію. Кіньми і собаками не лікують. Йдеться про метод медико-психологічної реабілітації для дітей та підлітків. У цій реабілітації є багато складових. По-перше, фізичний і емоційний компоненти. Їзда на коні або плавання з дельфінами тренує і розвиває певні групи м`язів. Безпосередній тактильний контакт з дрібними тваринами - собаками, кішками - є для дітей потужним емоційним чинником, позитивно впливає на психіку, розвиває інтелектуально. Адже у повсякденному житті, в людський середовищі, діти та підлітки позбавлені контакту та уваги рідних і близьких - батьки постійно зайняті на роботі. А спілкування з живим світом необхідне для повноцінного розвитку дитини. По-друге, в анімалотерапії присутній психологічна складова. Навіть просте спостереження за рибками, за хом`яками заспокоює нервову систему і одночасно дає величезне естетичне задоволення. Всі ці компоненти - фізичний, психологічний і емоційний - входять в основу лікувально-профілактичних та реабілітаційних програм екопарках в Харкові.

Хто зазвичай звертаються за подібною допомогою?

Потреба в таких програмах зростає в геометричній прогресії. У нашій країні, та й в усьому світі, постійно збільшується кількість ослаблених дітей - дітей з ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, синдромом дефіциту уваги і гіперактивності, різними неврозами, порушеннями нервової системи, психічні розлади. Спілкування з тваринами і перебування в природному середовищі нормалізує і психічний, і фізичний стан людини, який, по суті, сам є біологічним об`єктом.

Що думають про анімалотерапію сучасні лікарі?

Анімалотерапія - перспективний напрямок. Ми живемо в епоху високих технологій, постійно вдаємося до медикаментозного лікування. Ми занадто відірвані від природи, тоді як анімалотерапія надає нам прямий контакт з живим світом. Однак не варто підходити радикально до застосування методу анімалотерапії - тільки спілкування з тваринами і ніяких інших засобів! Потрібно комплексно вирішувати завдання - будь це лікування, профілактика або реабілітація. Сама по собі таблетка нічого не вилікує, як і сама по собі анімалотерапія - не панацея.

Як проводять сеанси анімалотерапії на професійному рівні?

Спеціально навчені фахівці допомагають дитині усвідомити і передати у словесній формі ті відчуття, які він зазнав від спілкування з тваринами. За допомогою анімалотерапії діти і підлітки вчаться визначати свій емоційний стан і розповідати про це, таким чином, усуваючи свої психічні та психологічні дефекти. Спілкування з тваринами - це частина базової психічної освіти, націленої на гармонійний розвиток. Адже навіть пасивна анімалотерапія приносить свої результати. Наприклад, спостереження за тваринами вимагає хоч мінімального, але фізичного руху та дії. І це дуже корисно для дітей з важкими ураженнями опорно-рухового апарату. Погладжування тварин по шерсті, тактильний компонент, приносить дитині задоволення. А головне, анімалотерапія дарує дітям почуття прекрасного. Адже в природі все пропорційно, все прекрасно і гармонійно, і тварини допомагають людям відновити внутрішню гармонію.

gazeta.ua