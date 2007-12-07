МОЗ буде з`ясовувати, хто орендує приміщення ”Охматдиту”

Вчора почала роботу комісія МОЗ, створена за наказом Віктора Ющенка. Вона з`ясовуватиме, хто і на яких правах орендує приміщення київського "Охматдиту".

Для того, щоб сам президент втрутився в ситуацію, "Охматдиту" потрібно було практично зганьбитися, причому в міжнародних масштабах. Тоді як Фонд Клінтона і Всесвітній банк виділили цілих 20 мільйонів доларів на створення державної лікарні для дітей, хворих на СНІД, "Охматдит" запропонував палату на 6 ліжок...

Насправді 15-й корпус, де розміщуватимуть малюків, зовсім не порожній. Там розміщується генетичний центр лікарні, а також лекційні зали і пральня. Але майже половина території – 500 квадратних метрів – віддана медклініці "Борис". І що найцікавіше – клініка орендувала тут місце до 22.02.2005. Проте, стенд із логотипом "Бориса" все ще стоїть біля входу в корпус, приміщення не використовується, а на замкнутих дверях – оголошення про ремонт. Тим часом, співробітники "Охматдиту" запевняють, що "Борис" продовжує займати приміщення і лише тимчасово "закритий на ремонт", поки не уладнаються проблеми.

Єдина людина, яка могла б прояснити ситуацію, – головлікар "Охматдиту" Юрій Гладуш – зумів ще більше заплутати.

"Приміщення не належить "Борису", – каже Юрій Іванович. – Його зайняли невідомі. Навіть я не можу потрапити в 15-й корпус – вони нікого туди не пускають. Двері закриті, з того боку сидить охоронець, а що відбувається всередині, я не можу здогодуватися".

Але кому, як не головлікареві, знати, хто займає приміщення лікарні?

Мабуть, загадкова ситуація, що склалася, примусила завагатися і президента Віктора Ющенка. Він розпорядився створити спеціальну комісію, яка повинна прояснити правомірність і фінансові стосунки лікарні з орендарями. Як повідомили "Газете по-киевски" у МОЗ, комісія вже почала розслідування.

До речі, на території "Охматдиту" налічується 18 об`єктів, які здаються в оренду. Причому до охорони здоров`я мають стосунок не всі. Поряд із приватною клінікою і аптеками є кафе і кіоск із канцелярськими товарами.