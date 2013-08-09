ДАІ України звертає увагу водіїв на особливості керування автомобілем під час спеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за прогнозом Гідрометцентру, найближчим часом на території нашої країни утримається спекотна погода. Стовпчики термометра місцями покажуть 39°.

ДАІ України звертає увагу водіїв на особливості керування автомобілем під час спеки. Така погода - фактор підвищеного ризику для всіх учасників дорожнього руху. У багатьох людей, особливо похилого віку, з`являється млявість, запаморочення, знижується концентрація уваги, швидкість реакції на різноманітні дорожні ситуації.

Державтоінспекція радить водіям у такі дні планувати свої поїздки, а особливо на великі відстані, в ранкові години, або ж після заходу сонця.

Обов’язково брати з собою прохолодну воду в достатній кількості, і необхідні ліки. Намагатися одягати в дорогу вільний, нещільний одяг, уникати вживання жирної і солоної їжі. Паркуватися по можливості в тіні, а перед початком руху обов`язково провітрювати салон автомобіля. Не залишати дітей, а також тварин у закритому авто навіть на короткий час.

Перед поїздкою обов’язково перевіряти технічний стан авто. В спекотну погоду особливу увагу потрібно звертати на систему охолодження двигуна, рівень мастила, стан гальмівних колодок та тиск у шинах.