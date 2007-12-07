Як зробити шкідливі продукти корисними?

Морозиво, гамбургери, піца — як спокусливо звучать ці слова і як... страшно! Це ж просто катастрофа для фігури, скажуть дієтологи. Насправді, є способи перетворити катастрофу на справжній порятунок, запевняють фахівці.

Усім відомо, що найсмачніша їжа завжди найшкідливіша. Виявляється, продукти, які ми звикли вважати бідою для нашої талії, можуть не тільки не пошкодити їй, але навіть допомогти нам схуднути! Головне — правильно їх готувати. Ось декілька секретів того, як зробити улюблену страву ще й корисною.

Гамбургери

М`ясо і хліб — що може бути гірше? - вигукують прихильники «легкого» харчування. Але і те й інше може бути не менш «легким», ніж овочевий салат, зате набагато поживнішим. Просто треба вибирати правильні інгредієнти і пропорції. Доктор Бонні Глак, дієтолог із Нью-Йорка, радить класти в гамбургери трохи менше хліба і більше овочів і м`яса.

— Найкращий варіант для тих, хто хоче скинути зайві кілограми — це філе, — говорить доктор Глак. — Воно довго перетравлюється, є відмінним джерелом білків і тому підтримує відчуття ситості дуже довго.

Підтвердженням може бути недавнє дослідження австралійських медиків: учені поспостерігали за 100 жінками, що намагаються скинути вагу, і з`ясували, що ті, хто «сидів» на м`ясі і молочних продуктах, худнули набагато швидше, ніж ті, хто харчувався фруктами і овочами. А інше дослідження показало, що підвищене споживання білків, крім усього іншого знижує апетит, а це може зіграти вирішальну роль у вашій дієті.

— І не забувайте про розмір порції, — радить Глак. — Якщо ви вирішили пообідати гамбургером, 100 грамів буде достатньо. Якщо міряти на око, в діаметрі такий гамбургер буде не більше колоди карт.

Морозиво

Хороші новини для ласунів: морозиво підвищеної жирності, всупереч поширеній думці, може бути дуже корисним для фігури. Втім, як і будь-який інший жирний молочний продукт. Недавнє дослідження шведських учених показало, що жінки, які принаймні раз на день з`їдають до 100 грамів жирного молочного, набирають вагу гірше за інших. Медики поки не зовсім упевнені в причинах такої антижирової дії, але факти говорять «за», тому Глак сміливо радить своїм пацієнткам регулярно їсти молочну їжу.

— Секрет може бути і в тому, що жирна їжа ситніша. Багато жінок буквально кілограмами їдять знежирені продукти, тому що не наїдаються, і набирають вагу за рахунок вуглеводів, що містяться в них. Тим часом набагато менша порція жирного продукту була б набагато ситніша і менш шкідлива.

Загалом, порада зводиться до наступного: з`їдайте небагато сиру, порцію морозива або випивайте склянку молока щодня. Тільки не перестарайтеся: якщо вже один із прийомів їжі у вас буде по-справжньому «жирним», інші краще зробити легкими.

Яйця

Цей продукт був несправедливо “вигнаний” із багатьох популярних дієт. Тепер учені вирішили виправдатися, і повернули яйця до розряд дієтичних страв. За останніми дослідженнями, яйця, принаймні, вдвічі корисніші, ніж бутерброди. Самі по собі вони не дуже калорійні (у одному вареному яйці приблизно 100 калорій), а велика кількість білків викликає відчуття ситості. Окрім того яйця містять 8 амінокислот, надзвичайно корисних для всього організму, а для серця і нервової системи особливо.

Їсти яйця найкраще на сніданок: вони дадуть вам запас корисних речовин на цілий день, і, крім того, їх дуже просто приготувати. На обід можна зробити салат із яйцями, але додавати в нього краще тільки білки — в них у 4 рази менше калорій, ніж у цілому яйці.

А ось якщо ви їсте не удома, цим продуктом краще не зловживати. У омлети і яєчню, приготовані в ресторанах, як правило, додають масло і жирний сир — а це вже небажані гості у вашій тарілці.

Піца

Такі страви варто готувати самостійно: так ви будете упевнені, що туди не потрапило нічого зайвого. Тісто має бути приготоване з цілісного зерна, а начинка може бути з невеликої кількості сиру, нежирного курячого м`яса і овочів — брокколі, артишоку і солодкого перцю.

— Така піца довго перетравлюватиметься і збереже вам відчуття ситості на цілий день, — говорить Глак.

Якщо ж вам все-таки доводиться їсти в ресторані, попросіть, щоб тісто було тонше, і обов`язково дізнайтеся, як готується ваша піца — якщо її печуть у глибокому посуді, а не в традиційному плоскому, швидше за все, вона готується з великою кількістю масла, що дуже небажано.

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