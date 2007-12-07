Мандарини можуть подразнювати нирки

Лікувальне застосування мандарина

* Мандариновий сік - корисний дієтичний і лікувальний напій. Особливо він рекомендується дітям (навіть немовлятам) і хворим.

* При високій температурі сік мандарина добре втамовує спрагу.

* Мандарини використовують при лікуванні астми і бронхітів. Вони містять велику кількість фенолікової амінокислоти, яка називається синефрин. Це добре відомий протизастійний і протинабряковий засіб. Для очищення легенів від слизу рекомендується кожен ранок випивати склянку мандаринового соку.

* Пом`якшують кашель і мають відхаркувальну дію при бронхітах і трахеїтах настої і відвари із сухої шкірки на воді (1:10).

* При захворюваннях шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються проносами, дуже корисні свіжі мандарини і сік.

* Мандаринова шкірка входить до складу суміші лікарських рослин для отримання гіркої настоянки, яка застосовується в медицині для покращення апетиту і поліпшення травлення, її вживають по 10-20 крапель за 15-30 хвилин до їжі.

* Для стимуляції апетиту рекомендують у тих же дозах настоянку сухої шкірки мандарина.

* Від гельмінтів позбавляє часте вживання мандаринового соку.

* Плоди мандарина застосовують як цінний дієтичний продукт, що насичує організм вітамінами в зимовий час.

* Мандарини мають антицинготну дію, підвищують апетит, покращують обмінні процеси.

* Ефірне масло мандарина покращує настрій.

* При діабеті відвар зі шкірки мандаринів сприяє зниженню рівня цукру в крові. Шкірку 3 плодів кип`ятять 10 хвилин в 1 л води. Відвар потрібно тримати в холодильнику непроцідженим і вживати щодня.

* Мандарини і мандариновий сік завдяки фітонцидним властивостям мають антимікробну дію.

* Зовнішнє застосування мандаринового соку допомагає при боротьбі з молочницею.

* Сік і плоди мандарина ефективно діють при дизентерії.

* При клімактеричних кровотечах мандарини широко використовують як кровоспинний засіб.

* При шкірних захворюваннях дія фітонцидів, що містяться в мандарині, настільки сильна, що свіжий сік вбиває деякі грибки (трихофітію, мікроспорію і ін.). Щоб вилікувати шкіру і нігті, уражені грибком, слід багато разів втирати в них сік із дольки або шкірки мандарина.

УВАГА!

Мандарини можуть подразнювати нирки і слизисту оболонку шлунку і кишечнику, тому вони не рекомендуються при виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки, при гастритах із підвищеною кислотністю шлункового соку, ентеритах, коліті і загостреннях запальних захворювань кишечнику, а також при холециститі, гепатиті і гострому нефриті.

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