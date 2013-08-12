Магнітні бурі у серпні
10:39, 12 серпня 2013Країна
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Хворим на серцево-судинні хвороби слід бути обачними
Розклад магнітних бур у серпні.
12.08 з 15:00 до 21:00
13.08 з 15:00 до 17:00
16.08 з 06:00 до 09:00
17.08 з 18:00 до 21:00
22.08 з 07:00 до 10:00
24.08 з 16:00 до 18:00
27.08 з 05:00 до 08:00
31.08 з 16:00 до 18:00
Для того, щоб легше перенести вплив і наслідки магнітної бурі лікарі рекомендують: прийняти таблетку аспірину, вона розріджує кров і знімає неприємні больові відчуття.
Під час сонячної активності збільшується дратівливість, тому слід приймати натуральні заспокійливі засоби - валеріану, настій пустирника, глоду. Непогано в цей день попостити, бо в крові збільшується рівень холестерину. Сердечникам слід дотримуватися порад лікаря і завжди мати необхідні ліки під рукою.
Якщо ви знаєте свою реакцію на низький атмосферний тиск, перепади температури і магнітні бурі, то краще наперед прийміть препарати, які стабілізують самопочуття, пише АТН.
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