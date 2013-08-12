Магнітні бурі у серпні

Розклад магнітних бур у серпні.

12.08 з 15:00 до 21:00

13.08 з 15:00 до 17:00

16.08 з 06:00 до 09:00

17.08 з 18:00 до 21:00

22.08 з 07:00 до 10:00

24.08 з 16:00 до 18:00

27.08 з 05:00 до 08:00

31.08 з 16:00 до 18:00

Для того, щоб легше перенести вплив і наслідки магнітної бурі лікарі рекомендують: прийняти таблетку аспірину, вона розріджує кров і знімає неприємні больові відчуття.

Під час сонячної активності збільшується дратівливість, тому слід приймати натуральні заспокійливі засоби - валеріану, настій пустирника, глоду. Непогано в цей день попостити, бо в крові збільшується рівень холестерину. Сердечникам слід дотримуватися порад лікаря і завжди мати необхідні ліки під рукою.