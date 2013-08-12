Базилік знімає біль у горлі під час застуди

Базилік в аюрведі вважається чудовим тонізуючим та протизапальним засобом. У перші дні застуди такий чай допомагає зняти запалення горла, ефірні олії полегшують дихання при нежитю.

Чайну ложку сухого листя базиліку або гілочку свіжого вкидаєм у чашку, також трохи чорного перцю та кориці, вони також допомагають при застуді та ангіні, а перець ще й іде як відхаркувальний засіб. Настоюємо протягом 7-10 хвилин і даємо пити.

У такий чай можна додати трохи меду. Замість перцю можна покласти кілька гвіздочків гвоздики.

Гвоздика дезинфікує і знімає біль у горлі, вона так само лагідно діє на шлунок — навіть лагідніше ніж перець. Тому, якщо маєте виразку шлунку — перець краще одразу замінити гвоздикою.

З гвоздики можна зробити також наступний чай: на кілька гвіздочків приправи слід взяти дві чайні ложки м`яти перцевої та натерти кілька ложок свіжого кореню імбиру, залити окропом, пити гарячим.

Такий чай допомогає найкраще у перші дні застуди.

gazeta.ua