Як правильно сушити фрукти та ягоди

Знання, як сушити фрукти та ягоди, дуже корисні, адже з такими продуктами взимку можна не хвилюватися про смачні компоти, гранолу, пироги, чаї і не тільки! Звичайно ж, якщо у тебе є бажання і можливість засушити фрукти - обов`язково зроби це, тим більше це так просто! Ми розповімо тобі, як правильно сушити фрукти на зиму!

Як сушити фрукти на свіжому повітрі

Старий і перевірений спосіб наших бабусь - найбільш екологічно чистий і простий варіант, що вимагає мінімум сил і енергії. Просто вибери фрукти, розріж їх за необхідності, виклади на деко, застелене пергаментним папером, і вистави на місце, куди потрапляють прямі сонячні промені. На ніч накривай фрукти марлею. Процедуру повторюй доти, поки фрукти не стануть повністю сухими - в середньому це 2-3 дні. Будь уважною і не пересуши, особливо це стосується того, як сушити яблука і груші на зиму - вони повинні бути жувальними!

Як сушити фрукти в духовці

У духовці можна сушити фрукти навіть тоді, коли на вулиці немає сонця - це величезний плюс! Підготуй фрукти, виклади їх рівномірно на деко, застелене пергаментним папером або марлею. Духовку розігрій до 70 градусів Цельсія і помісти в неї деко. Сушити фрукти таким способом потрібно буде близько 7-12 годин. Краще робити це вдень, бо вночі залишати духовку ввімкненою небезпечно!

Як сушити фрукти в електросушарці

Чудовий спосіб для тих, хто любить легко сушити фрукти! Для цього знадобиться спеціальний прилад - електросушарка. Тобі потрібно буде тільки помістити фрукти на лотки осушувача, увімкнути пристрій і через 10 годин ти отримаєш дуже смачну сушку! Після приготування дай фруктам охолонути і тільки потім розклади в пакетики.

Як сушити фрукти та ягоди: важливі нюанси

•Щоб правильно сушити фрукти, потрібно:

•Вибирати фрукти середньої стиглості без ґанджів.

•Фрукти завжди потрібно мити і очищати за потреби. Ретельно готувати до сушки.

•Дуже важливий момент для тих, хто хоче правильно засушити груші і яблука - щоб вони не потемніли, замочи їх перед приготуванням у лимонному соку близько 5 хвилин.

•Фрукти можна підсолоджувати медом або корицею.

lady.tochka.net