Завтра у Криму - дощі та шквали

В Україні завтра збережеться спекотна погода, без опадів, лише вдень в Криму, в другій половині дня і в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на заході подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, вітер північно-східний, в західній частині південний, 5-10 м/с.

Температура в південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі 17-22°, на південному узбережжі Криму 24-26°, вдень 30-34°, місцями 35-37°, в горах Криму 20-25°; в західних областях вночі 10-15°, вдень 24-29°, в Карпатах місцями 15-20°; на решті території вночі 14-19°, вдень 28 -33°.

У Київській області завтра без опадів. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.

У столиці також опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

12 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-26°, в районі Чорноморського 16° ; в Дніпрі біля Києва 23°.