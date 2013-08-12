У НМУ ім.Богомольця конкурс сягав до 100 абітурієнтів

У Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця цього року конкурс на деякі спеціальності на бюджетні місця сягав до 100 абітурієнтів на місце, повідомив ректор Національного медичного університету імені О.О.Богомольця Віталій Москаленко.

Як поінформували УНІАН у прес-службі МОЗ України, цього року право вчитися у виші отримають 2340 абітурієнтів університету і 60 абітурієнтів стоматологічного коледжу.

Як повідомив ректор Москаленко, цього року були високі конкурси – на бюджетні місця конкурс сягав від 10 до 100 осіб на місце на окремих спеціальностях, на контрактні - від 7 до 33 осіб на місце.

“Я думаю, що нам багато хто може позаздрити з такими конкурсами. Дуже приємно, що 33% абітурієнтів подали документи тільки до нас і більше нікуди не подавали: вони абсолютно вмотивовано хочуть вчитися у нашому виші. І це нам приємно”, - підкреслив Віталій Москаленко.

За його словами, цього року збільшено прийом до університету: фактично відкрили новий університет в університеті, оскільки кількість абітурієнтів зросла на 3,5 тисячі.

Ректор також зауважив, що в університеті вчитимуться іноземні студенти з усіх континентів. Зокрема, вперше навчатиметься абітурієнт з Австралії на спеціальності “Лікувальна справа”.

“Цього року ми збільшили контингент іноземних студентів на 600 осіб. Уже зараз ми маємо понад 200 абітурієнтів, хоча зарахування вступників з-за кордону буде тривати до жовтня. Я думаю, що ми наберемо цю кількість. У нас цього року багато студентів з Індії, Китаю, Монголії, кількох африканських країн. Дуже великий попит серед іноземних студентів має стоматологічний факультет, оскільки у нас створені чудові умови навчання”, - додав Москаленко.

Цього року в університеті відбулося збільшення держзамовлення на всі спеціальності (на 260 місць).

“Фактично ми зараз готуємо лікарів зразка 2023 року. Це люди, які працюватимуть, можливо, вже в умовах Євросоюзу, я так сподіваюся. Інакше — просто не може бути”, - наголосив Москаленко.