У США зробили ліки ”з дистанційним управлінням”

Ліки "з дистанційним управлінням" винайшли фахівці з Массачусетського Технологічного Інституту, повідомляє Washington ProFile.

Суть методу радіокерованих ліків полягає в наступному: препарат поміщається в оболонку, що складається з особливих наночасток (оксиди заліза), які сприйнятливі до низькочастотного електромагнітного випромінювання.

Після того, як капсула потрапляє всередину людського організму (наприклад, за допомогою ін`єкції) медики можуть активізувати ліки: нанооболонка розкривається і біологічно активна лікарська субстанція починає діяти.

Цей метод був розроблений для боротьби з онкологічними захворюваннями. Річ у тому, що традиційно вельми складно визначити, як терапія подіяла на пухлину. У цій ситуації, лікарські нанокапсули виконують двояку роль: з одного боку, вони доставляють ліки (препарати, використовувані для хіміотерапії) в потрібну точку тіла, з іншого - дозволяють точніше визначити результати лікування за допомогою відомої процедури електромагнітного резонансу. Технологія була успішно випробувана на піддослідних мишах.

Теоретично, радіокеровані лікарські капсули можуть бути використані і для лікування багатьох інших захворювань.

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