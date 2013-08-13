Сьогодні - Міжнародний день шульги

Сьогодні відзначається Міжнародний день шульги (International Left-Handers Day).

Як повідомляє РІА «Новости», цей день відзначається 13 серпня з 1992 року за ініціативи Британського клубу шульги (Left-Handers Club).

Масовий рух шульгів розпочався у 1980 році з мітингів у США на захист звільненого поліцейського Франкліна Уїнборна. Він, як щульга, носив кобуру зліва, тоді як, згідно із статутом, мав носити її справа.

День шульги покликаний привернути увагу суспільства до проблем, з якими стикаються ліворукі у праворукому світі; привернути увагу дизайнерів, виробників і продавців до необхідності враховувати зручність лівшів при користуванні різними предметами; розвіяти забобони і марновірства, які оточують лівшів протягом багатьох століть у різних культурах; заохотити наукові дослідження у сфері вивчення феномена ліворукості.

Шульги становлять від 3% до 10% людства.

Учасники Британського клубу шульги вважають, що для повного взаєморозуміння ліворуких їх родичам і друзям необхідно хоча б один день в році робити все лівою рукою. Для цих цілей підходить саме День шуль - 13 серпня. Можна позначити "зони лівшів " (Lefty Zone), в яких все потрібно робити тільки лівою рукою: їсти, пити, малювати, чистити овочі, різати хліб і займатися іншими повсякденними речами. Члени клубу також пропонують пограти у волейбол, виконуючи подачу лівою рукою, і влаштувати майстер-клас гри на гітарі з натягнутими в іншому порядку струнами.

Існує багато теорій і припущень про причини ліворукості, проте точну відповідь досі знайдено. Учені і медики схильні вважати, що лівші з`являються на світ через порушення утробного розвитку головного мозку. Активно йдуть дослідження генетичної природи ліворукості. Ймовірність розвитку у дитини ліворукості становить 2-3%, якщо батьки правші, 14-18%, якщо один з батьків лівша, і 30-40%, якщо обидва батьки лівші.

Тривалий час головною причиною перенавчання лівшів була тривога за їх соціальну адаптацію в світі, де превалюють правші і де всі технічні засоби розраховані на праворуких. Але тепер учені довели, що немає сенсу перенавчати лівшу, ліворукість - не просто переважне володіння лівою рукою, а й віддзеркалення певної міжпівкульної асиметрії.

У зв`язку з повсюдним припиненням перенавчання лівшів за кілька останніх десятиліть питома вага ліворуких у світі зросла у три-чотири рази.

Учені говорять про перевагу лівшів над правшами. Проведені дослідження засвідчили, що випускники вищих навчальних закладів, у яких більш розвинена ліва рука, заробляють на 13-21% (залежно від тривалості навчання) більше. Проте, відзначають учені, ця тенденція проявляється тільки стосовно чоловіків - ліворукі і праворукі жінки демонструють однакові результати.

Також дослідники підрахували, що лівші частіше стають висококласними фахівцями (53% проти 38%).

У деяких видах діяльності лівші мають певні переваги, наприклад, у грі на музичних інструментах і в спорті - боксі, тенісі, фехтуванні. Лівші ефективніше використовують обидві півкулі, саме тому вони швидші, що дає перевагу, наприклад, у футболі.

У багатьох країнах є спеціальні магазини для ліворуких людей, де можна купити ножі і ножиці, спортивне приладдя, швейні машинки, холодильники, фотоапарати, комп`ютери з клавіатурою, пристосованою для ліворуких, і багато іншого.

Для лівшів створюються спеціальні музичні інструменти, наприклад, гітари. Є спеціальні чекові книжки для лівшів. На заводах і фабриках є верстати для ліворуких.

Знамениті лівші - політики і військові: Цезар і Наполеон, Олександр Македонський і Карл Великий, Черчилль, Бісмарк і Фідель Кастро. Серед американських президентів - Джеральд Форд, Білл Клінтон, Джордж Буш-старший і Барак Обама. Лівшами були художники: Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Огюст Роден, Пабло Пікассо, Пітер Пауль Рубенс, Альбрехт Дюрер. Письменники: Ганс Християн Андерсен, Франц Кафка, Фрідріх Ніцше, Льюїс Керролл. Музиканти: Ніколо Паганіні, Вольфганг Амадей Моцарт, Сергій Рахманінов. Лівшами були актор Чарлі Чаплін, а також учені Альберт Ейнштейн, Ісаак Ньютон та інші.