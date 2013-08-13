Найбільш безпечний продукт для подорожей

Сало – один з найбільш безпечних продуктів, які можна взяти в поїзд навіть у літню спеку. Про це повідомив завідувач відділом гігієни харчування та безпеки їжі Наукового центру радіаційної медицини АМНУ Ігнат Матасар, пише Golos.Ua.

За його словами, сало не накопичує в собі ніяких шкідливих мікроорганізмів, оскільки, наприклад, сальмонела і кишкова паличка воліє «жити» у білкових продуктах.

«Сало – це найбільш безпечний продукт харчування в дорогу», - підкреслив І. Матасар.

При цьому медик зазначив, що власноруч зібраний «тормозок» у дорогу буде переважніше, оскільки обід у привокзальному ресторані або кафе може мати дуже негативні наслідки.

«Це місце, де реалізуються різні продукти з не дотриманням терміну реалізації, якості – про це навіть мови бути не може», - пояснив гігієніст.