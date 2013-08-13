Як пережити спеку людям із серцево-судинними хворобами

У спекотну погоду людям з проблемами серця потрібно бути особливо обережними. Про те, як пережити спеку сердечникам, розповів лікар міського центру серця в м. Херсоні Патлатий Олег Миколайович.

Перегрів організму викликає збільшення частоти пульсу.

Серцевий м`яз живиться кровью інакше, ніж весь організм. Тому почастішання пульсу не збільшує приплив кисню до серця, а зменшує.

Це може бути причиною розвитку нападу стенокардії, на яку говорять ще «грудна жаба».

Щоб до жаби не дійшло - намагайтеся не перегріватися і проконсультуйтеся у кардіолога.

Зазвичай в таких випадках призначають препарати для нормалізації серцевого ритму з групи бета-блокаторів.

Перегрів також впливає на показники артеріального тиску, причому індивідуально.

У деяких людей різко підвищується тиск, що може призвести до відриву тромбу і підвищення ризику серйозних судинних подій.

У ынших же - навпаки, тиск падає аж до непритомності.

У першому випадку - тиск знижується медикаментозним способом, підбираються відповідні препарати від тиску.

До речі, саме ця група препаратів є найбільш корисною для «сердечників», тому що максимально продовжує життя при правильному щоденному прийомі.

У разі різкого зниження тиску рекомендується вживання кави, солодкого чаю.

При будь-якому епізоді непритомності викликайте швидку - консультація лікаря необхідна.

Шкідливі також різкі коливання температур, які часто бувають влітку при переході з приміщення з кондиціонером на вулицю, або навпаки, а також при контрастному душі, ванні, або купанні в холодній морській воді.

У цьому випадку може розвинутися так звана «холодова стенокардія», тобто біль у серці через різке скорочення судин у відповідь на холод.

Холодової стенокардії можна уникнути, якщо входити у воду поступово, з урахуванням того, що температура води не нижче 22 градусів за Цельсієм.

Шкідливо перебувати під кондиціонером.

При будь-якій формі серцевої недостатності набагато легше захворіти бронхітом або навіть пневмонією, тому під струменем кондиціонера сидіти категорично не можна.

Літній період вимагає відмінних навичок гігієни від пацієнтів з варікозом, флебітом або тромбофлебітом. У спеку інфекції розвиваються швидко, особливо при захворюваннях судин нижніх кінцівок.

Тут важливо правильно підібрати дезінфекційні засоби, з урахуванням стану шкіри.

У спеку постійно хочеться пити, але «серцевий» людина повинна бути обережний і в цьому.

Непомірне вживання води і солей в жаркий час призводить до різкого збільшення об`єму циркулюючої рідини в організмі, що може викликати набряки, задишку і інші неприємні наслідки.

З іншого боку - недостатнє вживання рідини може привести до згущення крові, що загрожує тромбозом.

Залежно від тяжкості серцевої недостатності, лікар визначає об`єм рідини, який пацієнт може вживати в добу.

У цей обсяг входять, крім води і напоїв, перші та другі страви, фрукти та інше.

Що стосується ризику тромбозу - у літній період життєво важливо приймати препарати, що знижують ризик тромбоутворення (антикоагулянти і антиагреганти) саме в тих дозах і поєднаннях, які вам підібрав лікар.

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