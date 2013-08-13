Як пережити спеку людям із серцево-судинними хворобами
Важливо приймати антикоагулянти
У спекотну погоду людям з проблемами серця потрібно бути особливо обережними. Про те, як пережити спеку сердечникам, розповів лікар міського центру серця в м. Херсоні Патлатий Олег Миколайович.
Перегрів організму викликає збільшення частоти пульсу.
Серцевий м`яз живиться кровью інакше, ніж весь організм. Тому почастішання пульсу не збільшує приплив кисню до серця, а зменшує.
Це може бути причиною розвитку нападу стенокардії, на яку говорять ще «грудна жаба».
Щоб до жаби не дійшло - намагайтеся не перегріватися і проконсультуйтеся у кардіолога.
Зазвичай в таких випадках призначають препарати для нормалізації серцевого ритму з групи бета-блокаторів.
Перегрів також впливає на показники артеріального тиску, причому індивідуально.
У деяких людей різко підвищується тиск, що може призвести до відриву тромбу і підвищення ризику серйозних судинних подій.
У ынших же - навпаки, тиск падає аж до непритомності.
У першому випадку - тиск знижується медикаментозним способом, підбираються відповідні препарати від тиску.
До речі, саме ця група препаратів є найбільш корисною для «сердечників», тому що максимально продовжує життя при правильному щоденному прийомі.
У разі різкого зниження тиску рекомендується вживання кави, солодкого чаю.
При будь-якому епізоді непритомності викликайте швидку - консультація лікаря необхідна.
Шкідливі також різкі коливання температур, які часто бувають влітку при переході з приміщення з кондиціонером на вулицю, або навпаки, а також при контрастному душі, ванні, або купанні в холодній морській воді.
У цьому випадку може розвинутися так звана «холодова стенокардія», тобто біль у серці через різке скорочення судин у відповідь на холод.
Холодової стенокардії можна уникнути, якщо входити у воду поступово, з урахуванням того, що температура води не нижче 22 градусів за Цельсієм.
Шкідливо перебувати під кондиціонером.
При будь-якій формі серцевої недостатності набагато легше захворіти бронхітом або навіть пневмонією, тому під струменем кондиціонера сидіти категорично не можна.
Літній період вимагає відмінних навичок гігієни від пацієнтів з варікозом, флебітом або тромбофлебітом. У спеку інфекції розвиваються швидко, особливо при захворюваннях судин нижніх кінцівок.
Тут важливо правильно підібрати дезінфекційні засоби, з урахуванням стану шкіри.
У спеку постійно хочеться пити, але «серцевий» людина повинна бути обережний і в цьому.
Непомірне вживання води і солей в жаркий час призводить до різкого збільшення об`єму циркулюючої рідини в організмі, що може викликати набряки, задишку і інші неприємні наслідки.
З іншого боку - недостатнє вживання рідини може привести до згущення крові, що загрожує тромбозом.
Залежно від тяжкості серцевої недостатності, лікар визначає об`єм рідини, який пацієнт може вживати в добу.
У цей обсяг входять, крім води і напоїв, перші та другі страви, фрукти та інше.
Що стосується ризику тромбозу - у літній період життєво важливо приймати препарати, що знижують ризик тромбоутворення (антикоагулянти і антиагреганти) саме в тих дозах і поєднаннях, які вам підібрав лікар.