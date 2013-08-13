Роботодавці за робочі місця для інвалідів отримають пільги

Кабінет міністрів України вніс зміни до низки своїх постанов і наділив Міністерство соціальної політики правом ухвалювати рішення про надання дотацій і податкових пільг підприємствам, які працевлаштовують інвалідів, за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

Про це йдеться у постанові Кабміну №518 від 17 липня 2013 року, оприлюдненій на веб-порталі уряду.

Раніше таким правом наділялися регіональні комісії з питань діяльності підприємств і громадських організацій інвалідів в АР Крим, областях, Києві і Севастополі.

При цьому Кабмін зберіг термін подачі документів на отримання дотації – протягом п`яти днів з моменту створення робочого місця для інвалідів. Пакет документів, як і раніше, подається до місцевих адміністрацій, які потім протягом трьох днів подають свої висновки до Міністерства соціальної політики.

«Рішення про надання або відмову в дотації підприємству або організації приймає Міністерство соціальної політики з урахуванням соціальної значущості і відповідності критеріям. Термін ухвалення остаточного рішення – 10 днів», - зазначається у постанові уряду.

Цією самою постановою Кабмін наділив Мінсоцполітики правом ухвалювати рішення про виконання нормативів з працевлаштування інвалідів, визначених Законом України «Про соціальний захист інвалідів».

Механізм надання податкових пільг за надання робочого місця інвалідам визначено таким чином. Дозвіл на право користування пільгами видається за умови, що кількість інвалідів становить не менше половини від загальної кількості штатних співробітників; фонд оплати праці інвалідів становить не менше 25% загального фонду оплати праці; за умови, що підприємство займається переробкою, витрати на обробку сировини становлять 8% від ціни поставки готової продукції, а розмір середньомісячної зарплати не повинен бути меншим за мінімальну зарплату.

У разі дотримання цих умов підприємство, що претендує на пільги, має подати заяву встановленого Мінсоцполітики зразка до місцевих адміністрацій, копії статутних документів, а також бізнес-план діяльності підприємства. При цьому дохід підприємства за попередній податковий період (рік) має бути не меншим за 8400 розмірів мінімальної зарплати.

Дозвіл на користування пільгами є строковим і видається на квартал, півріччя, три квартали або рік. У зв`язку з цим подати документи на отримання такого дозволу необхідно за місяць до настання звітного кварталу (для підприємств, що подають документи вперше) або за місяць до завершення терміну дії попереднього дозволу.

«Заявка на отримання дозволу на користування пільгами розглядається протягом 15 днів і протягом трьох робочих днів до Мінсоцполітики надсилається висновок – пропозиція про надання або відмову у пільгах. Мінсоцполітики ухвалює остаточне рішення протягом 30 робочих днів з моменту отримання висновків», - зазначається у постанові уряду.

Причинами відмови в наданні дозволу на отримання пільг можуть бути виявлена заборгованість із заробітної плати на підприємстві, подача неповного переліку документів, виявлення недостовірних даних, власна заява підприємства, неефективність виробничої діяльності або відсутність соціальної значущості заявки, ліквідація підприємства.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні набрав чинності новий закон про зайнятість населення, підписаний Президентом України в липні 2012 року.

Закон, зокрема, передбачає низку пільг, зокрема зі сплати єдиного внеску, роботодавцям, які працевлаштовують молодь, осіб, старших за 50 років, або інвалідів на термін понад два роки з наданням належного розміру заробітної плати.

Разом з тим, низка положень закону вимагали ухвалення додаткових нормативних актів – особливо в частині стимулювання працевлаштування інвалідів. Зокрема, у червні Президент України Віктор Янукович відзначив необхідність швидкої імплементації Закону.