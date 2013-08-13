Спека в Україні завтра спаде

У середу, 14 серпня, температура повітря перевищить 30° лише на півдні України, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Зокрема, по Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі в західних та Житомирській області, вдень - у північних областях, на Вінниччині, в Карпатах та Закарпатті, місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території - без опадів. Вітер південно-східний, у західних, вдень і в північних областях західний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі - 10-15°, вдень - 20-25°, в Карпатах - 15-20°; на решті території вночі - 14-19°, на півдні - до 24°, вдень - 30-35°, у північних та Вінницькій області - 24 -29°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 14-19°, вдень - 24-29° .

По Києву вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 17-19°, вдень - 26-28° .

13 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях - 23-26°, в районі Чорноморського - 19°; в Дніпрі біля Києва - 24°.