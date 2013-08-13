Стосовно дітей вчинено 6 тисяч кримінальних правопорушень

За перше півріччя 2013 року в Україні стосовно дітей вчинено 6149 кримінальних правопорушень, у тому числі 1031 тяжке та особливо тяжке.

Про це заявив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко під час ефіру на «Радіо-Ера ФМ», повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Він навів дані МВС, згідно з якими, станом на 1 липня 2013 року стосовно дітей вчинено 6149 кримінальних правопорушень, у тому числі 1031 тяжке та особливо тяжке. Від протиправних діянь потерпіла 6531 дитина, з них 1891 віком до 14 років.

Крім того, Уповноважений повідомив, що за неналежне виконання батьківських обов’язків з виховання дітей у цьому році до адміністративної відповідальності було притягнуто понад 20 тисяч осіб, за вчинення насильства в сім’ї по відношенню до дітей - майже 1,4 тисячі дорослих осіб. Водночас Павленко зазначив, що «головне - не покарати дорослих, а зробити так, щоб цього більше не було, щоб дитина не страждала».