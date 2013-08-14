Участь у медичних експериментах має бути лише за письмової згоди

Народний депутат від «Батьківщини» Тетяна Слюз внесла до Верховної Ради проект закону про внесення змін до статті 45 Закону "Основи законодавства України про охорону здоров`я" (щодо збереження лікарської таємниці).

Текст відповідного законопроекту розміщено на сайті ВР.

Як ідеться у пояснювальній записці, основоположним міжнародним документом, який регламентує проведення медичних досліджень, є Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об’єкта дослідження» від 1964 року. Її положення містять умови проведення медичних досліджень. До них належить і вільна інформована згода потенційного учасника у письмовій формі та недоторканість приватного життя і конфіденційність особистої інформації об’єктів дослідження.

Законом «Основи законодавства України про охорону здоров’я», чинним з 1992 року, передбачається участь особи у медичному експерименті чи інших наукових медичних дослідженнях. На сьогодні цим законом передбачається можливість збереження лікарської таємниці під час проведення медико-біологічних експериментів лише в необхідних випадках.

“Таке конструювання статті 45 згаданого закону щонайменше є некоректним. Оскільки складається враження, що лікарська таємниця має зберігатися лише у необхідних випадках. Тобто, у всіх інших вона не повинна зберігатись. До того ж, згаданий перелік у законодавстві не визначено”, - наголошує автор законопроекту.

Натомість, вважає Слюз, потрібно застосовувати догму – «обов’язкове збереження лікарської таємниці у випадках проведення медичного експерименту, а перелік винятків має міститися у законі». Таку практику застосовують деякі іноземні держави, зокрема США, йдеться у пояснювальній записці.

Таким чином, законопроектом пропонується удосконалити законодавство щодо проведення медико-біологічних експериментів, визначивши обов’язкову письмову згоду повнолітньої дієздатної фізичної особи та умови розкриття інформації про його учасників.

До них належать: погіршення стану здоров’я учасника експерименту з метою інформування родичів, опікунів та піклувальників, органів опіки і піклування; інформування працівників органів досудового розслідування, прокурора і суду щодо запиту у зв’язку із проведенням розслідування чи судовим розглядом.