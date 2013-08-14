Укус оси може бути небезпечним для здоров`я, якщо у вас алергія на ос, точніше - на осину отруту.

Симптоми симптоми такої алергії: набряк, ядуха, виражене і швидке почервоніння в місці укусу.

У літній період намагайтеся мати під рукою антигістамінні препарати.

Продаються вони, як правило, без рецепта.

Якщо ви алергік - не чекайте реакції організму на укус оси - відразу прийміть таблетку.

Якщо в минулому у вас були важкі алергічні реакції на укуси комах - після таблетки викликайте швидку допомогу.

Краще здатися смішним, ніж поодинці переживати напад задухи.

Оси - нерідко живуть великими сім`ями, жалити (на відміну від бджіл) можуть багато разів.

Тому - з місця, де вас ужалили, йдіть негайно, тому що алергічна реакція на укус оси залежить від дози отрути, що потрапила в організм.

Крім того, при повній мобілізації, оси в змозі покусати до смерті істоту і більшу ніж людина. У цій ситуації відсутність алергії не врятує.

Вас вкусили за око, пахвову область, язик або статеві органи - у даному випадку алергічний компонент проявляє себе могутніше, більш місцево і швидко.

Рекомендується прикласти лід до місця укусу, щоб зняти запальний момент.

Біль допоможуть зняти протизапальні препарати - напроксен, диклофенак і т.д.

Краще всього використовувати їх місцево, у вигляді гелів.

Крім обов`язкового прийому антигістамінних препаратів не зайвим буде показатися лікарю того профілю, за який вас вкусили.

У важких випадках лікар може призначити глюкокортикоїди, тобто гормональні протизапальні препарати.

Ви переплутали осу з бджолою, і агресивно видавлюєте жало, якого немає. Всі знають, що укус треба відсмоктати, а жало - видавити.

Тиснуть, як правило, з великим ентузіазмом. Нігті, зазвичай, спиртом не обробляють.

Інфекція, таким чином, вільно проникає в понівечене місце укусу.

У такій ситуації необхідно обробити постраждалу ділянку шкіри антисептиком, а очищену поверхню - маззю з антибактеріальним препаратом.

До слова, якщо ви не пам`ятаєте, чи робили вам щеплення від правця - поцікавтеся у своїй поліклініці. Саме в таких випадках це може бути актуальним.

Укус оси не може використовуватися як засіб медицини, навіть народної.

Склад отрути абсолютно не такий як у бджоли, і ніяких відомих корисних властивостей укус оси не несе.

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