На заході та півночі України погіршаться погодні умови

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов на заході та півночі України.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр, завтра, 14 серпня, вночі в західних областях на на Житомирщині, а вдень у північних областях, на Вінниччині, в Карпатах та Закарпатті очікуються грози, подекуди шквали 15-20 м/с, град.