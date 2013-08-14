МОЗ пропонує збільшити в Україні кількість обов'язкових щеплень

Міністерство охорони здоров’я України пропонує збільшити кількість обов’язкових щеплень.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це йшлося під час наради робочої групи з перегляду Національного календаря щеплень.

Керівник робочої групи, завідувач кафедри мікробіології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, академік НАМН України Володимир Широбоков поінформував, що відповідно до рекомендацій ВООЗ, яка пропонує збільшити кількість обов`язкових щеплень (яких в Україні десять) на більшу кількість. Тому робоча група рекомендує внести до Національного календаря щеплень пневмококову вакцину, менінгококову вакцину, що може забезпечити зниження захворювань в структурі менінгітів на 50% та вакцину проти папіломовірусу, що має суттєво вплинути на кількість захворювань на рак шийки матки. Також, наголосив Широбоков, пропонується внести незначні зміни в терміни та інтервали проведення щеплень проти гепатиту В, для профілактики дифтерії, кашлюку, правця, для профілактики поліеміліту.

За словами заступника міністра охорони здоров`я України Олександр Толстанов наголосив, фахівці мають розробити «такий календар щеплень, який би відображав реальну потребу населення країни з урахуванням фінансових можливостей держави».

Толстанов підкреслив, що кожна думка кожного члена робочої групи має бути врахована в остаточному варіанті календаря, але кожна думка має бути аргументована і обґрунтована на сучасному досвіді, наукових дослідженнях та прикладах застосування подібних календарів у сусідніх та європейських країнах.

Водночас у МОЗ підкреслили, питання щодо того, чи стануть ці щеплення обов`язковими, чи будуть рекомендованими, робоча група розв’яже після додаткових дискусій. Узагальнені пропозиції для остаточного внесення змін в Національний календар щеплень робоча група має надати до початку вересня цього року.