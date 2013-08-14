Щоб завагітніти, рекомендують їхати на море

Після початку курортного сезону у гінекологів і дерматологів з`являється більше пацієнтів. Про це розказала столичний гінеколог Тамара Бойко.

"Як правило через 2-3 тижні після відпочинку на морі у нас з`являється більше відвідувачів, - говорить Тамара Федорівна. – Найчастіше приходять із запаленнями, висипами і молочницею".

За словами лікаря, після курортного сезону зростає кількість абортів.

"Усіх жінок, які планують перервати вагітність, прошу добре подумати, - каже Тамара Федорівна. - Третину вдається переконати залишити дитину. Головне, аби у такий момент жінку підтримали родичі і друзі. Багатьом подружжям, які не можуть завагітніти, раджу їхати на море. Від зміни клімату організм починає працювати на результат з новими силами. 60 відсотків пацієнток повертаються з курорту уже вагітними".

Гінеколог каже, щоб уникнути небажаної вагітності, не варто займатися сексом у морі.

"У воді презерватив може легко зісковзнути. До того ж підвищується імовірність пошкодження латексу, - пояснює Бойко. – Треба бути обережними, коли кохаєтеся на березі. Часто у пориві пристрасті партнери не помічають комах у піску і камінців. Щоб не підхопити висипи та інші захворювання шкіри, перед тим, як плануєте романтичну ніч на березі моря чи океану, візьміть з собою плед або великий рушник".

За словами лікаря, і у воді, і на березі закохані ризикують підхопити інфекцію.

"Багато хто приходить, аби перевіритися на ВІЧ. Але інфікуватися можна не залежно від того, де ви кохаєтеся. Все залежить від партнера, який може бути переносником СНІДу чи інших венеричних хвороб. Де б не відбувався статевий акт, використовуйте презервативи", - радить Тамара Федорівна.

gazeta.ua