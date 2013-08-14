Держлікслужба виявила 36 точок нелегальної торгівлі ліками

Державна служба України з лікарських засобів у січні-липні 2013 року виявила 36 місць незаконної реалізації лікарських засобів, повідомили УНІАН у прес-службі Держлікслужби.

«У даних суб`єктів господарської діяльності була відсутня ліцензія на право роздрібної торгівлі медичними препаратами», - говориться в повідомленні.

За даними Держлікслужби, в 2012 році відомство виявило 63 нелегальних точки продажу ліків.

Згідно з повідомленням, за таку незаконну діяльність підприємства несуть тільки адміністративну відповідальність у вигляді штрафу на суму від 340 до 1700 грн.

«Ми вважаємо, що покарання за таке правопорушення вкрай недостатнім. Особа, яка своїми діями шкодить здоров`ю населення, має нести кримінальну відповідальність», - повідомила прес-служба.

Довідка УНІАН. Один аптечний заклад в Україні станом на 1 липня 2013 року обслуговує 2,17 тис. споживачів, що на 3,5% менше показника аналогічного періоду минулого року. Держлікслужба повідомила, що таке зміна свідчить про доступність для споживачів одержання фармацевтичної послуги.