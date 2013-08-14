Що робити при отруєнні грибами

Отруїтися грибами може навіть досвідчений грибник.

Це пов`язано з тим, що, по- перше, будь-які гриби легко вбирають токсичні хімічні сполуки, тобто поблизу населених пунктів, доріг та сміттєзвалищ (навіть зарослих травою) їстівний гриб часто ставати отруйним

По-друге, гриб - це прекрасний резервуар для розвитку різноманітних бактерій, їсти які може бути шкідливо.

Крім того, у консервованих грибах вищеописані бактерії розмножуються й виділяють отруйні для людини речовини.

Якщо спробувати з`їсти такий гриб - то можна ближче отруїтися.

Їстівний гриб можна сплутати з отруйним.

Особливо часто плутають молоді гриби, тому що характерні відмінності в юному віці набагато менш помітні.

Отруєння грибами протікають важко, тому важливо вчасно помітити симптоми отруєння, зв`язати їх з вживанням в їжу грибів, почати лікування і зберегти ті самі гриби, через які сталося нещастя.

Як тільки ви виявили перші симптоми отруєння грибами - викликайте швидку допомогу відразу. Найбільш страшні отруєння можуть протікати зовні щодо необразливо.

Симптоми отруєння грибами та невідкладна допомога:

- Біль у животі, пронос, нудота, блювотні позиви або блювота.

У даному випадку - організм реагує на токсини, намагається від них усіма силами позбутися.

Дуже важливо організму в цьому допомогти: багаторазові промивання шлунка, проносні, активоване вугілля.

При частій блювоті не можна давати ліки проти блювоти, нехай потерпілий п`є багато води.

Якщо ці симптоми розвинулися через годину-дві, значить, ви зіткнулися з отруйним грибом гастро-ентеротропного (шлунково-кишкового) впливу.

При наданні першої допомоги та своєчасної доставки в лікарню - прогноз сприятливий.

- Якщо ці ж симптоми розвиваються через шість годин - кілька діб, то ситуація набагато небезпечніша, тому що швидше за все це зустріч з грибами гепато-нефротоксичними, тобто такими, що руйнують печінку і нирки.

У цьому випадку отруйні речовини встигають всмоктатися, і організм не встигає вчасно відреагувати.

Симптоми отруєння проходять, і може наступити період уявного благополуччя - людина відчуває себе краще, заспокоюється, просить виписати з лікарні.

Якщо його виписати в цей період - дуже ймовірна смерть від руйнування печінки (токсичного гепатиту).

Ось симптоми токсичного гепатиту:

Жовті склери (очей) і шкіра, відчуття важкості і / або болі в правому підребер`ї, збільшується печінка.

Отруєння нейротоксичними грибами.

Крім загальних симптомів отруєння, приєднується ще і марення, бачення, психомоторне збудження, припадки, судоми.

Не забудьте віддати на експертизу недоїдені гриби - це може врятувати життя потерпілому, тому що допоможе підібрати антидот, тобто засіб від конкретного отрути.

Крім того - не обов`язково доїдати партію вже відкритих грибів з сусідніх банок.

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