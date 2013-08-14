Погода на завтра

У деяких областях України завтра пройдуть короткочасні дощі і стане прохолодніше.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, у північних, більшості західних, Вінницькій, місцями Черкаській та Полтавській областях пройде короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в західних та північних областях вночі 10-15°, вдень 20-25°; в центральних областях вночі 13-18°, вдень 23-28°; у південних, східних областях та в Криму вночі 17-22°, вдень 30-35°.

У Київській області завтра вночі короткочасний дощ, гроза, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

У столиці вночі короткочасний дощ, гроза, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°

14 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-27°, в районі Чорноморського 20°; в Дніпрі біля Києва 23°.