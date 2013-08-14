Мають намір запровадити пілотний проект з держрегулювання цін на препарати інсуліну

Міністерство охорони здоров’я України має намір запровадити пілотний проект із державного регулювання цін на препарати інсуліну.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це прем’єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні на засіданні уряду.

За його словами, нині в Україні успішно реалізується пілотний проект із здешевлення ліків від гіпертонії. А зараз Міністерство охорони здоров’я України вийшло з ініціативою запровадити пілотний проект із державного регулювання цін на препарати інсуліну. Це стосується щонайменше 200 тисяч інсулінозалежних хворих.

«Порядок реалізації такого проекту уряд має намір сьогодні затвердити, обов’язково з урахуванням досвіду запровадження референтних цін на ліки від гіпертонії», - повідомив Азаров.