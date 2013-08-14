Відпустку з догляду за дитиною зарахують до страхового стажу

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Мінсоцполітики щодо включення до страхового стажу відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Про це сказала міністр соціальної політики України Наталія Королевська, коментуючи схвалений урядом законопроект.

«Мінсоцполітики запропонувало і уряд підтримав пропозицію щодо включення до страхового стажу відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку», - сказала Королевська.

За словами міністра, на даний час період знаходження у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку не зараховується до страхового стажу.

«Враховуючи численні звернення з даного питання застрахованих осіб та профспілкових організацій, за ініціативи Мінсоцполітики уряд схвалив законопроект, яким передбачено внести зміни до чинного законодавства», - зазначила вона.

Міністр наголосила на тому, що ані роботодавець, ані жінка, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, не зазнають жодного додаткового фінансового навантаження.

«Наведу простий приклад. Сьогодні жінка, яка йде у відпустку по догляду за дитиною з майже 5-річним страховим стажем, через 3 роки може розраховувати на виплату у розмірі лише 60% середньої зарплати при виході на лікарняний. Новий закон передбачатиме включення періоду догляду за дитиною до страхового стажу, а значить, до п’яти років додадуться ще три. Це дозволить жінці автоматично отримувати виплату по лікарняному у розмірі 100% від середньої зарплати», - пояснила Королевська.

Як зазначила міністр, позитивні зміни відчують на собі близько 240 тисяч працюючих жінок на рік, які після закінчення відпустки по вагітності та пологах оформляють відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

«Після прийняття законопроекту парламентом, жінкам почнуть зараховувати до страхового стажу період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Це матиме значний вплив на їхню майбутню пенсію та значно збільшить їхній рівень соціального захисту», - сказала Королевська.

Нагадаємо, 1 липня набрали чинності зміни до пенсійного законодавства, за якими відпустка по вагітності та пологах (майже 4 місяці) зараховується до страхового стажу жінок.

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується залежно від страхового стажу в таких розмірах: 100% середньої заробітної плати (доходу) особам, які мають страховий стаж понад 8 років; 80% − від 5 до 8 років; 60% − до 5 років.