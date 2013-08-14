Чому з'являються висипання на обличчі
Коливання рівня гормонів...
Причиною висипання може бути як абсолютно нешкідлива причина, так і серйозне захворювання.
Основні причини висипання на обличчі:
Закупорка проток сальних залоз.
Порушується відтік продукції сальних залоз, починається запалення. А також запалення сальних залоз - акне.
Коливання рівня гормонів.
Особливо в період статевого дозрівання, захворювань ендокринної системи, на тлі прийому гормональних препаратів або їх скасування.
Стреси, емоційні потрясіння.
Зазвичай висипання, що з`явилися в результаті стресу, нестійкі і досить швидко зникають.
Алергічні реакції, в тому числі на косметику:
Якщо висипання з`являються часто, спробуйте знайти закономірність у їх появі.
Можливо, у вас алергія на продукт харчування, крем, шампунь або хатню тварину. В цьому випадку потрібно відмовитися, якщо це можливо, від контакту з алергеном.
Інфекційні захворювання:
Шкіра - дзеркало всього організму, тому будь-який інфекційний процес може викликати висипання внаслідок нормальних процесів боротьби організму з хворобою.
Також різноманітні лусочки на обличчі можуть бути симптомом дефіциту цинку в організмі.
Слід пам`ятати, що поява будь-яких незнайомих плям, лусочок, зміна забарвлення, розміру і форми вже наявних - привід для візиту до дерматолога.