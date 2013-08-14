Які небезпечні інфекції вбиває мед

Канадські учені з університету Оттави з`ясували, що мед може ефективно справлятися з бактеріями, що викликають хронічний нежить. Цей продукт містить 13-20% води, 75-80% вуглеводів (глюкоза, сахароза, фруктоза), вітаміни, а також антисептичні речовини, завдяки чому його часто застосовують в народній медицині.

Досліджуючи властивості меду, учені спостерігали його дію на одинадцять штамів мікроорганізмів, зокрема на такі небезпечні збудники, як синьогнійна паличка і золотистий стафілокок. Особливість цих збудників в тому, що вони здатні набувати стійкості до антибіотиків.

З`ясувалося, що мед знищував бактерії, як в товщі рідини, так і в біоплівках на поверхні води. Ефективність його дії можна було порівняти з ефективністю антибіотиків, причому стійкі до антибіотиків мікроорганізми гинули при контакті з медом.

likar.info