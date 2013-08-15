Чим небезпечний бензопірен у продуктах

Бензопірен - речовина першого класу небезпеки, зміни, які він викликає, незворотні, це сильний канцероген і мутаген. Тобто він може викликати онкологічні захворювання і генетичні проблеми у майбутніх дітей. Особливо важливий той факт, що бензопірен при потраплянні в організм з нього не виводиться, а накопичується.

Найчастіше бензопірен утворюється при горінні і сильному нагріванні матеріалів - під час пожеж, роботи транспорту, куріння, в розплавленому на спеці асфальті. Крім того, що людина вдихає бензопірен з повітрям, вона ще й вживає його з їжею і водою - туди бензопірен теж запросто мігрує.

Серед харчових продуктів найвища концентрація бензопірену трапляється в копчених продуктах (у тому числі - в шпротах), м`ясних і рибних продуктах, консервах, зерні - там навіть дозволений мінімальний вміст цієї речовини (до 0,001 мг кг - 0,03 г/кг).

В інших продуктах, згідно з правилами, бензопірену не має бути, але на практиці перевірки показують, що він часто міститься в смаженому насінні, соняшниковій олії, майонезі, сухофруктах, шоколаді.

Як захиститися від бензопірену? Методів «очищення» організму від цієї речовини немає, тому єдиний спосіб уникнути його шкідливого впливу - уникати. Допоможе відмова від копчених продуктів, м`ясних і рибних виробів (особливо консервів) промислового виробництва, майонезу, нерафінованої олії.

В ідеалі - варто переїхати подалі від доріг, заводів і котелень, а найкраще - і від асфальту теж. Якщо тобі вдасться зробити це, не втративши доступ до освіти, культури й охорони здоров`я - дай, будь ласка, знати tochka.net. Ми з задоволенням переїдемо разом з тобою.

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