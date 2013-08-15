Як не отруїтися динею

Почастішали випадки харчових отруєнь після вживання динь. За словами лікарів, в цьому винні не самі дині, а те, що люди неправильно їх їдять.

Диня вважається важким продуктом, оскільки містить багато клітковини. Правильно їсти диню необхідно між основними прийомами їжі (краще за 2 години до їжі або через 2 години після). Щоб не одержати пронос, не змішуйте диню з алкоголем і кисломолочними продуктами, не запивайте її холодною водою.

Годуючим матерям диня протипоказана. Не можна диню людям з цукровим діабетом, виразкою шлунку, і в період кишкового розладу.

likar.info